Rubò un'auto lasciata ad un parcheggiatore: 49enne in manette

Lasciò la sua auto ad un parcheggiatore abusivo ma quando tornò la brutta scoperta: qualcun altro aveva portato via l'auto. Questa mattina gli agenti del commissariato “Arenella” hanno arrestato un 49enne con l'accusa di furto. L'uomo è stato condotto agli arresti domiciliari in attesa dopo le formalità di rito. I fatti che gli vengono contestati risalgono al 28 marzo quando rubò un'auto a via delle Noci allo Scudillo.

La proprietaria dell'auto aveva lasciato la vettura con le chiavi ad un parcheggiatore abusivo nella strada nelle vicinanze del Policlinico. Al suo ritorno non l'ha più trovata e non ha avuto spiegazioni dal parcheggiatore. Subito ha denunciato il furto in commissariato e dopo una serie di accertamenti gli agenti sono riusciti a rintracciare il ladro.