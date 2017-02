Furto d'auto con la tecnica della “spinta”: in manette due uomini

Stavano tentando di portare via un'auto con una delle tecniche più elementari ma più utilizzate al momento. Si rompe il bloccasterzo e si porta via l'auto spingendola con un'altra automobile senza azionare i comandi elettrici che potrebbero bloccarsi con l'antifurto. A scoprirli sono stati i carabinieri della radiomobile di Casoria che hanno sorpreso due uomini, un 32enne di Arzano ed un 40enne di Casoria, mentre rubavano una vettura a Casavatore. I militari li hanno visti a via Luisa Sanfelice mentre con la Fiat Panda, di proprietà di uno dei due, spingevano una Toyota Aygo rubata poco tempo prima in una strada vicina, via Filangieri.

I due avevano già messo a segno un altro colpo pochi minuti prima. A via Duca d'Aosta a Casoria, avevano rubato un'altra Panda e l'avevano parcheggiata temporaneamente a via Pennasilico. I militari se sono accorti dopo averli arrestati. All'interno di una delle due auto hanno trovato sia gli utensili utilizzati per scassinare le portiere che i documenti della prima macchina rubata. Entrambi sono stati arrestati e condotti ai domiciliari in attesa di comparire dinanzi all'autorità giudiziaria. L'accusa è di furto aggravato in concorso.