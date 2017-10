Centro Direzionale, rubata l'auto al responsabile dei Verdi delle Marche

"L’area del Centro Direzionale, soprattutto nelle ore serali, sta diventando davvero terra di nessuno e, questa volta, a farne le spese è stato il responsabile dei Verdi nelle Marche, Gianluca Carrabs, originario di Gesualdo in Irpinia, che era a Napoli e ha subito il furto dell’auto che aveva parcheggiato a ridosso della scultura dell’Uomo vitruviano".

A denunciarlo l'accaduto sono il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli e il portavoce regionale dei Verdi Vincenzo Peretti.

"Purtroppo il fatto che, di sera, il Centro Direzionale si svuoti in gran parte per la chiusura degli uffici agevola il 'lavoro' dei malintenzionati che diventano, nei fatti, padroni di un territorio in cui ci sono anche giri di prostituzione e di spaccio di droga".