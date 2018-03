Ladro d'auto disperato: caccia una donna dall'abitacolo e parte. Ma la bambina resta a bordo

Un furto d'auto avvenuto questa mattina ha mandato nel panico, anche se per pochi minuti, una giovane madre. La signora era alla guida nel comune di Qualiano quando un ladro l'ha costretta a scendere dal veicolo e si è impossessato dell'automobile. La donna è uscita dall'abitacolo e in un istante l'uomo è salito a bordo dell'auto e si è lanciato a tutto gas in una fuga. Piccolo particolare: all'interno dell'auto era rimasta la figlia della donna. Le grida della mamma della piccola non hanno intimorito l'uomo, che si è reso conto della presenza della piccola solo qualche minuto dopo. A quel punto ha abbandonato l'automobile (con la bambina) nei pressi della rotonda tra Qualiano e Villaricca, prima di scappare a bordo di un'altra automobile.



Passanti hanno segnalato la presenza di macchina e bambina e i Carabinieri hanno avvisato la donna, enormemente preoccupata.