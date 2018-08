Arrestato mentre rubava un'auto a Sorrento

Era convinto di avercela fatta. Il suo “colpo” ormai era riuscito visto che era già al posto del guidatore dell'auto che aveva puntato. È finito, invece, in manette il 37enne che stanotte stava rubando un'auto a Sorrento. Lo hanno sorpreso i carabinieri della radiomobile sorrentina proprio mentre era pronto a partire.

Proveniente da Nola e già noto alle forze dell'ordine, era salito a bordo di una Fiat 500 parcheggiata in strada lungo via degli Aranci. I militari lo hanno arrestato giusto in tempo. L'auto è stata restituita al proprietario, un 33enne di Sant'Agnello. Il 37enne, invece, è in attesa di essere giudicato con rito direttissimo dal giudice del tribunale di Torre Annunziata.