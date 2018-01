Rubano 350 bici da spinning e 10 tapis roulant: nei guai una banda capeggiata da un napoletano

Un bottino di circa un milione di euro: tanto sono valutate le attrezzature da palestra rubate da una banda guidata da un napoletano 52enne in un capannone in provincia di Forlì-Cesena. Le indagini dei Carabinieri di Meldola, provincia di Forlì, sono andate avante per diversi mesi. Il colpo è stato messo a segno il 4 ottobre scorso in un deposito di Panaghina, ai danni di una ditta di logistica che lavora con Technogym, azienda di attrezzi ginnici del cesenate. I Carabinieri hanno annunciato in conferenza stampa 7 denunce disposte da cinque procure diverse: Forlì, Napoli, Caserta, Salerno e Siracusa. A riportare la notizia è ForlìToday a cui vi rimandiamo per una lettura approfondita.



La banda sarebbe composta da almeno sette o otto persone, e il furto del 4 ottobre avrebbe richiesto ore di lavoro. Sono state rubate 350 bici da spinning (3500 euro il valore di ciascuna) e 5 tapis roulant (10mila euro ciascuno).