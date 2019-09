Ruba soldi a un ottantenne, lavoratrice di una casa di riposo nei guai

Una 51enne di Pompei è in attesa di giudizio, indiziata di furto aggravata. La donna prestava servizio in una casa di riposo tra Scafati e Poggiomarino e - come riportato dal Fatto Vesuviano - avrebbe sottratto per almeno tre volte denaro dal portafogli di un 82enne ospite della struttura. I tre furti sarebbero stati compiuti con destrezza, mentre la donna portava a termine i suoi lavori. Quando l'anziano ospite non ha trovato i soldi ha deciso di sporgere denuncia. Le indagini hanno poi inchiodato la 51enne.