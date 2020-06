Scassinata ambulanza in sosta nel centro di Napoli: la denuncia

Tentato furto con scasso ai danni di un'ambulanza nel 118 nel centro di Napoli. A denunciarlo è l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".

"Stanotte sconosciuti si sono introdotti, scassinandola, nell'ambulanza in sosta della postazione 118 del Chiatamone ed hanno asportato lo Schiller (computer per ecg e parametri). Dopo mezz’ora della constatazione del furto veniamo avvisati, da abitanti della zona, che lo Shiller in questione si trovava a terra a rampe Lamont Young (a pochi metri dalla postazione). I sanitari stanno verificando l’efficienza dell’apparecchiatura. Resta il danno al mezzo di soccorso e tanta amarezza per il gesto orribile", racconta l'associazione.