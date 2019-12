“Rubacchio” è ancora lì: il furto dell'albero di Natale in Galleria è una bufala

L'albero di Natale della Galleria Umberto non è affatto sparito. La notizia diffusasi a macchia d'olio in queste ore in rete - ovvero che fosse stato rubato a poche ore dall'installazione - è un falso: alle 13 di oggi giovedì 5 dicembre "Rubacchio" è al suo posto, con tanto di desideri scritti a mano dai visitatori.

Il suo allestimento al centro del monumento, curato dai commercianti dell'area, ha fin da subito fatto presagire la possibilità di furti - in realtà oramai una tradizione che si rinnova di anno in anno - e lo stesso soprannome “Rubacchio” è stato accolto un po' da tutti con una certa amara ironia.

Il furto, in passato avvenuto anche solo per sfida, spesso si deve all'approvvigionarsi di legna per il “fucarone” di Sant'Antonio del 17 gennaio.