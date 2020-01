700 euro di indumenti rubati in un centro commerciale a Napoli: arrestata donna

I Carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Poggioreale hanno arrestato per furto aggravato una 31enne incensurata di origini georgiane.

La donna è stata sorpresa in uno dei corridoi di un centro commerciale di Via Argine con due zaini colmi di capi d’abbigliamento.

Utilizzando un paio di forbici e due cacciaviti per rimuovere i dispositivi antitaccheggio, la 31enne è stata in grado di rubare circa 700 euro di indumenti, in due diversi negozi.

Quando è stata bloccata dai militari, la donna ha provato a fornire false generalità sperando di farla franca. Giudicata con rito direttissimo presso le aule del Tribunale di Napoli, la donna è stata condannata a 8 mesi di reclusione con il beneficio della pena sospesa.