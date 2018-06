In manette il terrore dei negozi: 13 colpi in pochi mesi

Hanno messo a segno una serie di colpi ad attività commerciali e furti in appartamento in pochi mesi. Operavano tra Napoli e Caserta e proprio nella provincia di “Terra di Lavoro” sono stati fermati. Arrestate tre persone con l'accusa di furto su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Si tratta di due donne ed un uomo specializzati in furti nei supermercati delle due province.

Riuscivano a portare via di tutto, dalle piante fino alle biciclette dai centri commerciali. Stessa cosa anche nelle tre abitazioni che avevano svaligiato. I tre sono stati rintracciati grazie alla geolocalizzazione dei telefoni ed alle intercettazioni telefoniche in cui si esposti ammettendo alcuni blitz nelle attività commerciali.