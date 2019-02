Furti nelle auto delle mamme sotto scuola

I Carabinieri di Caserta hanno dato esecuzione ad un'ordinanza dispositiva di sei misure cautelari coercitive (4 arresti domiciliari e 2 obblighi dì dimora nel comune di residenza), provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura della Repubblica.

L'ordinanza cautelare veniva eseguita nei confronti di sei componenti di un sodalizio criminale, cinque dei quali dediti ai furti su autovettura, il sesto nella ricettazione dei beni sottratti. Gli indagati sono tutti napoletani.

Le indagini svolte dalla Stazione Carabinieri di Caserta, dal settembre 2016 al febbraio 2017, hanno consentito di identificare gli indagati come responsabili di 15 furti su autovettura commessi per la maggior parte nel centro della città di Caserta (via G. M. Bosco, Corso Giannone, via Ruggiero), tra le ore 08.00 e le ore 09.30 del mattino.

I furti venivano consumati ai danni di genitori che, avendo la necessità di accompagnare i figli minori all'interno degli edifici scolastici, lasciavano momentaneamente incustoditi i veicoli. I malviventi razziavano quello che potevano: borse, effetti personali, carte di credito, bancomat, telefoni cellulari, tablet, computer portatili, documenti vari e denaro contante.

In particolare l'elemento che accomunava quasi tutti gli eventi era rappresentato dalla circostanza che i veicoli, in sosta, erano stati aperti senza alcuna effrazione, nonostante tutte le vittime fossero certe di aver chiuso la propria automobile con il telecomando a distanza. Tale elemento consentì quindi di ipotizzare che i malviventi si servano di dispositivi elettronici che inibivano la chiusura elettronica delle portiere.

Grazie all'acquisizione delle immagini registrate dagli impianti di video sorveglianza degli istituiti bancarii è stato, inoltre, contestato agli indagati anche il prelievo fraudolento, effettuato presso gli sportelli ATM, utilizzando le carte bancomat sottratte durante i furti.

