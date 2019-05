Trentuno furti di scooter in 6 mesi: uno dei tre aggredì anche la troupe di Brumotti

Per 31 furti di scooter commessi tra luglio e dicembre 2018, i carabinieri della stazione di Fuorigrotta hanno arrestato tre persone, un 39enne e un 23enne di Fuorigrotta e un ventenne di San Marco Evangelista - Caserta. I tre hanno colpito soprattutto nei pressi di Piazzale Tecchio, viale Giulio Cesare, viale Agusto e via Lepanto, al Vomero in via Falcone, via Kagoshima e via Merliani.

Ai due più anziani vengono contestate anche due estorsioni con la tecnica del 'cavallo di ritorno'. Una delle vittime si rivolse direttamente al 20enne casertano, che all'epoca era ai domiciliari nel Rione Traiano dopo aver aggredito una troupe televisiva che girava un servizio nel quartiere. Il ventenne si informò e chiese 250 euro alla vittima, poi gli fece ritrovare il motorino. I tre sono stati portati in carcere.