Lungomare Bagnoli, la banda dei "ladri di ruote" colpisce ancora

Ancora loro, ancora in via di Pozzuoli. Sta diventando una triste consuetudine il furto di ruote dalle auto in sosta a Bagnoli, ed in particolare sulla strada del lungomare che porta verso Pozzuoli. Questa volta sono due le auto lasciate del tutto senza ruote.

Furti rapidi, e probabilmente silenziosi a giudicare dal fatto che nessun testimone noti i malviventi. Questo nonostante siano avvenuti - almeno in questo caso - lungo una strada solitamente molto trafficata.

Il caso segue quanto successo nella stessa zona soltanto due settimane fa circa, quando ad essere depredate furono addirittura 6 vetture. Una situazione preoccupante per la cittadinanza, soprattutto visto quanto i malviventi pare stiano riuscendo a fare del tutto indisturbati i propri comodi.