Furti nei negozi di lusso tenendo in braccio la nipotina: arrestato (VIDEO)

Era diventato il terrore dei negozi di Chiaia. Da gennaio a giugno era riuscito a mettere a segno una serie di furti in vari negozi del quartiere. Da quelli di abbigliamento a quelli di elettronica, nessuno riusciva ad evitarlo. In alcuni casi addirittura con la nipotina in braccio. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato un 51enne dei Quartieri spagnoli accusato di furto aggravato. Una serie di dieci “colpi” messi a segno in vari negozi di Chiaia. A cominciare da un negozio di elettronica di via Nisco dove aveva rubata una batteria per drone ed una cassa acustica portatile per poi recarsi in un altro negozio della stessa catena per chiedere informazioni sul funzionamento.

I furti sono continuati a piazza dei Martiri in un negozio d'alta moda dove era riuscito a rubare una giacca di pelle del valore di 670 euro. In un altro di via dei Mille era riuscito a rubare due paia di sneakers mentre in un altro a via Chiaia aveva rubato un giubbino del valore di 2.800 euro ed uno zaino in pelle. Ancora a via Calabritto aveva rubato un altro paio di scarpe mentre a via Santa Caterina a Chiaia aveva portato via un paio di pantaloni da donna.

Era ormai diventato “noto” tra i negozi di lusso del quartiere e, grazie alle denunce, all'identikit fornito dai commessi dei negozi e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, è stato scoperto. Proprio dalle immagini di sorveglianza è venuto fuori il dettaglio più agghiacciante: in alcuni casi rubava con in braccio la nipotina. Fino a quando il gip del tribunale di Napoli ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita dai carabinieri oggi.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati