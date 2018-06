Afragola, colti sul fatto due topi d'appartamento: i poliziotti ne arrestano uno

Gli agenti del commissariato di Polizia Afragola hanno arrestato, nel primo pomeriggio di ieri, G.A., 47enne napoletano, per il reato di tentato furto in concorso con altra persona in fase di identificazione. I poliziotti, impegnati nel controllo del territorio, transitando in Via Eugenio Montale, hanno notato due persone intente a forzare un infisso di ferro di un appartamento al piano rialzato di uno stabile. Prontamente i poliziotti hanno tentato di bloccare i due, riuscendo ad arrestare il 47enne, che aveva tentato di nascondersi nell’auto con cui si erano recati a commettere il furto, mentre l’altro riusciva a far perdere le sue tracce.

I poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un cacciavite che l’uomo aveva tentato di nascondere nell’auto. L’uomo è stato arrestato e condotto a Poggioreale. L’auto e il cacciavite sono stati sottoposti a sequestro.