Rubava dai distributori nelle scuole della città, arrestato 46enne

I Carabinieri della Compagnia di Casoria hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura nei confronti di un 46enne del luogo già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di due furti consumati in Istituti scolastici della città. Le indagini iniziarono nell’aprile 2017 quando il Dirigente Scolastico dell’Istituto “Mitilini” denunciò l’effrazione dei distributori automatici e il furto del denaro che era all’interno. I Carabinieri intervennero e durante il sopralluogo rilevarono un frammento di impronta digitale su una cassetta metallica sradicata da un distributore e abbandonata sul pavimento dopo essere stata svuotata.

Dinamica simile il 30 maggio quando venne consumato un furto analogo nell’Istituto “Ludovico da Casoria”: entrata forzata e distributore depredato. Anche in quel caso i militari rilevarono un’impronta su un davanzale dell’Istituto. Entrambe le tracce, dopo la comparazione, hanno condotto al 46enne che, una volta individuato, è stato tratto in arresto e tradotto in carcere.