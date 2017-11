Rubava nel cimitero di Poggioreale, arrestato

Gli agenti dell'Unità investigativa Centrale della Polizia Municipale, che da tempo effettuano appostamenti nel cimitero di Poggioreale, hanno colto in flagranza di reato un 62enne napoletano, sorpreso ad asportare arredi quali candelabri e lampadari da una cappella ubicata al cimitero "nuovissimo". Nella sua auto venivano rinvenuti, inoltre, numerosi attrezzi da scasso. L’uomo è stato in tratto in arresto e in sede di giudizio con rito direttissimo è stato condannato a due mesi di reclusione con pena sospesa.