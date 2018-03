Giugliano, nuovi furti d'auto con la tecnica della "botta"

Ennesimo furto di auto a Giugliano. Questa volta è successo in via Signorelli, alle spalle della metro, sotto gli occhi dei passanti che hanno testimoniato l’accaduto. La tecnica usata pare sia quella della “botta”, dove vengono buttati bulloni e perni per terra e si invita il conducente a scendere dall’autovettura per controllare cosa sia successo.

Questa la testimonianza di una passante: "Tutto è avvenuto stamattina, quando sono passata. Ho visto la macchina aperta e la signora che raccoglieva questi bulloni a terra. Sul marciapiede di fronte c'era un'altra macchina con un uomo che le indicava quali pezzi raccogliere. Da quel che ho capito hanno colpito la macchina e l'hanno fatta scendere, facendole credere che fossero pezzi dell’auto. Io ero a piedi, appena ho svoltato l'angolo ho visto la macchina della signora guidata con un ragazzo e dietro di lui, il primo uomo che lo seguiva. Si sono pure fermati non avevo capito fossero complici, anzi credevo lo stesse fermando! Dopodiché sono corsi per via dei ciclamini e sono scomparsi".

La signora ha avuto avuto il danno dell'auto (senza scatola nera, nè gps), borsa con all'interno soldi, chiavi, cellulare ed altri effetti personali e il gatto che si trovava nel trasportino all'interno dell’auto. E’ stata poi accompagnata in questura per sporgere denuncia. Indaga la polizia.