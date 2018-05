'Ripuliva' le auto lasciate in sosta all'esterno del Policlinico: arrestato 43enne

I carabinieri della stazione Marianella, presenti nel Policlinico con un posto fisso, hanno arrestato in flagranza un ladro che colpiva su auto lasciate in sosta nel parcheggio del Policlinico. Si tratta di un 43enne di Capodichino già noto alle forze dell'ordine. Diverse le segnalazioni di auto ripulite o forzate giunte ai militari in conseguenza delle quali erano stati svolti alcuni servizi di osservazione ed è proprio nel corso di uno di questi che i carabinieri hanno notato l'uomo aggirarsi vicino a una fiat “Panda” posteggiata nel parcheggio dell’azienda ospedaliera da una rappresentante di piccoli elettrodomestici per la cucina.

L’uomo aveva forzato la portiera per arraffare gli elettrodomestici -del valore complessivo di 1.300 euro- e poi, come riferito da testimoni, li aveva affidati a una complice alla guida di un’auto. La donna era sparita, lui invece era rimasto nel parcheggio del Policlinico verosimilmente per continuare a forzare serialmente le auto posteggiate servendosi di un paio di forbici da elettricista che gli sono state trovate addosso; poco distante, inoltre, sono state notate altre vetture con gli sportelli forzati. L’uomo è stato tratto in arresto per furto e possesso ingiustificato di arnesi da scasso ed è in attesa del giudizio direttissimo.