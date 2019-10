Parcheggio Sofer, ladri in azione: auto danneggiate

Protestano i residenti di Pozzuoli per la situazione del parcheggio Sofer. Ancora una volta, nella serata di ieri, numerose vetture in sosta sono state depredate da malviventi.

La denuncia, sui social, mostra vetture dai vetri devastati, il tutto per prendere all'interno oggetti di scarso valore o addirittura nulla.

La polizia è intervenuta sul posto per i suoi rilievi, ma sono in tanti a non notare alcuna novità a proposito di una situazione denunciata ormai da tempo. La richiesta, dagli utenti del parcheggio, è di dotare l'area di telecamere o prestare maggiore attenzione alla sicurezza.