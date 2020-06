Parcheggiare l'auto nel proprio parco e ritrovarla senza ruote: la storia di Rosita

Posteggiare l'auto nel parcheggio privato all'interno del proprio parco, scendere al mattino e ritrovarla senza ruote. E' accaduto anche questo nel napoletano. Siamo a Casoria, in località Arpino, a Nord di Napoli. La signora Rosita - che invia alla nostra redazione la foto - scende come tutti i giorni ma la sorpresa è grande quando vede che alla propria automobile mancano tutte le ruote. A sorreggere la vettura resta solo un cric, utilizzato dai ladri.

"Come è stato possibile che nessuno se ne accorgesse?", si chiede Rosita. "Ho denunciato il furto, ma secondo me non basta. E' un'azione così odiosa, ma soprattutto fatta nel proprio parco, quello in cui una persona dovrebbe sentirsi al sicuro, la rende ancora più riprovevole", conclude la signora Rosita.