Furti in casa, Bagnoli nel mirino: è la “banda della chiave bulgara”

Il quartiere di Bagnoli è recentemente stato preso di mira da una banda di topi d'appartamento. L'ultimo colpo è avvenuto stamane, in via Diomede Carafa 58 (il cosiddetto “Parco dei Fiori”): i malviventi hanno aspettato che l'inquilino lasciasse l'appartamento intorno alle 10 per andare a fare la spesa, quindi hanno colpito del tutto indisturbati.

L'aspetto che maggiormente sta spaventando i residenti è che le porte blindate del quartiere non sembrano essere un ostacolo per i ladri. “Niente forzatura, sono entrati dalla porta – racconta la vittima del furto – e hanno portato via l'oro di mia moglie allontanatasi per 10 minuti”.

Le altre vittime parlano di una banda che tiene d'occhio gli spostamenti delle loro vittime designate e poi entra in azione. Utilizzano con ogni probabilità la cosiddetta “chiave bulgara”, una sorta di “chiave morbida” che legge i codici della serratura i quali vengono poi copiati su di un secondo strumento detto “tensore”.