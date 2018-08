Scappa con un furgone rubato ed entra nella caserma di Polizia nel cuore di Napoli

Gli agenti del IV reparto mobile hanno arrestato per il reato di resistenza e lesioni un 51enne che, questa mattina, a bordo di un Fiat doblo è entrato all’interno della caserma Nino Bixio.

L’uomo, alla guida di un furgoncino poco prima rubato in via Acton, ha imboccato l’ingresso della caserma che in quel momento aveva la sbarra d’ingresso sollevata, convinto che fosse il proseguimento di via Monte di Dio.

All’alt impostogli dai poliziotti presenti al corpo di guardia, il conducente ha tentato di invertire il senso di marcia per scappare, urtando i poliziotti che volevano fermarlo.

L’uomo con non poca difficoltà è stato bloccato e arrestato per le lesioni riportate da un poliziotto, sette giorni per contusioni.

Gli agenti hanno accertato che il 51enne durante la fuga aveva anche tamponato un’autovettura sempre in via Monte di Dio.

L’uomo è stato denunciato per il reato di ricettazione del Fiat doblo, che è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

Il 51enne è stato condotto al carcere di Poggioreale in attesa di essere giudicato nella giornata di domani.