“Furbetti del cartellino” al Comune di Acerra, 40 condanne

L'inchiesta “Fuori dal comune”, che coinvolgeva 62 presunti “furbetti del cartellino” dipendenti del Comune di Acerra, è giunta al suo primo grado di giudizio al tribunale di Nola.

Iniziata nel 2013, l'indagine ha portato a 22 assoluzioni e 40 condanne. Per le persone riconosciute colpevoli, le condanne sono tra gli 8 ed i 10 mesi di carcere (pena sospesa) e multe tra i 400 e gli 800 euro. La sospensione per quattro imputati è stata concessa a patto che lavorino per 10 giorni gratis per sei ore settimanali. Tutti pagheranno, oltre alle spese processuali ed al risarcimento stabilito, anche 5mila euro come spese sostenute dal Comune di Acerra.

I 40 condannati presenteranno ricorso in appello: verosimile l'ipotesi che il reato cada in prescrizione.