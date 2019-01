Scoperti 12 furbetti dei bolli auto: sfruttavano l'esenzione di parenti disabili deceduti

Continuavano a sfruttare l'esenzione del bollo auto per invalidi, ma i loro familiari disabili erano deceduti da diversi anni. È quanto i finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno scoperto a proposito di 12 partenopei, che sono stati contestualmente multati.

I 12 "furbetti" non avevano versato alla regione di residenza il bollo auto, questo malgrado non fossero più esenti a causa del decesso del disabile titolare del beneficio.

In particolare, uno dei 12 è risultato essere proprietario di un immobile, intestatario di una società, nonché di due veicoli di recente immatricolazione, laddove l’esenzione richiesta dal parente del disabile è ottenibile solo se il suo reddito lordo è inferiore o uguale a 2.840,51 euro.

Le persone scoperte sono state accusate di “indebita percezione di erogazioni pubbliche”, e hanno ricevuto un verbale diaccertamento con multa pari al triplo del beneficio di cui hanno fruito (ridotta ad un terzo se pagata in 60 giorni). Inoltre sono stati segnalati alla Regione Campania per il recupero delle somme non versate.