Fuorigrotta, 53 bombe carta rinvenute all'interno di un condominio

Cinquantatre bombe carta sono state trovate in uno stabile di via Giacomo Leopardi, quartiere Fuorigrotta, dagli agenti della sezione' Volanti' della Polizia di Stato. In collaborazione con gli agenti del commissariato San Paolo, i poliziotti hanno fatto irruzione nel condominio in mattinata, trovando in un vano di pertinenza condominiale le 53 bombe carta, di forma cilindrica, di fabbricazione artigianale e con miccia di accensione. Gli agenti hanno sequestrato le bombe e circa dieci dosi di cocaina rinvenute nello stesso vano condominiale.