Rischio incidenti a Fuorigrotta e Bagnoli, a breve l'installazione degli attraversamenti pedonali rialzati

Si è tenuta nella giornata di martedì, presso la Prefettura di Napoli, una riunione che aveva come ordine del giorno la questione degli interventi di mitigazione del rischio incidenti stradali in via Diocleziano e via Bagnoli. Erano presenti rappresentanti delle forze dell'ordine, dell'Asl Napoli 1 Centro, dell'Anm, del Comune di Napoli e della X Municipalità.

"Dopo alcune ore di discussione - fa sapere in una nota la Municipalità Bagnoli-Fuorigrotta - si è deciso che, a breve, saranno installati un attraversamento pedonale rialzato su via Bagnoli, per effettuare delle verifiche di altezza con tutti i mezzi di soccorso. Individuata l'altezza giusta, si procederà poi ad installarli su tutto il percorso che intercorre tra piazza Bagnoli e Piazzale Tecchio".

"Inoltre il Comune di Napoli presenterà una richiesta alla Prefettura per far installare lungo tutto il medesimo percorso anche telecamere di sicurezza", conclude la nota della Municipalità 10.