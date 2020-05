Santa Lucia, fuochi d'artificio in strada per festeggiare compleanno: denunciati

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione della Sala Operativa, sono intervenuti nella serata di giovedì in via Santa Lucia per l’esplosione di fuochi pirotecnici.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno fermato due persone che avevano già fatto esplodere 11 "batterie" di fuochi d’artificio ed erano in procinto di accenderne altre 27, già sistemate sul manto stradale.

Due napoletani, di 52 e 37 anni, sono stati denunciati per accensioni ed esplosioni pericolose. Inoltre il 52enne è stato denunciato anche per omessa denuncia di materie esplodenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Infine, entrambi sono stati sanzionati per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid-19.