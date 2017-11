Fuochi illegali, c'è il primo sequestro: 400 kg in un garage

I carabinieri hanno portato a termine il primo sequestro di fuochi d'artificio illegali in vista del prossimo Capodanno. L'hanno realizzato i militari della compagnia di Casoria nel corso di controlli appositi.

Si tratta di 400 kg di materiale tra batterie, botti e ordigni esplosivi realizzati artigianalmente. Erano nel garage di un 63enne. Accanto ai botti c’era anche un apparecchio elettrico temporizzato per dare il via a distanza all’accensione.

Come specificato dai carabinieri, qualsiasi incidente ne avrebbe potuto provocare lo scoppio accidentale, causando la distruzione della palazzina e danni anche alle abitazioni circostanti in una zona densamente popolata.

Si è reso necessario l'intervento di artificieri antisabotaggio del nucleo investigativo di Napoli, i quali hanno potuto portar via il materiale in sicurezza soltanto dopo accurate disattivazioni. L'uomo è stato arrestato, ed aspetta di essere processato per direttissima.