Fa esplodere tre batterie di fuochi d'artificio: "E' il compleanno di mia moglie"

Questa notte, a Napoli, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile insieme a quelli della Stazione dei Quartieri Spagnoli hanno denunciato per accensioni ed esplosioni pericolose un 43enne della zona già noto alle forze dell’ordine.

I militari, percorrendo le strade cittadine, hanno udito il rumore dei fuochi d’artificio provenire da piazzetta Marinelli (Montecalvario).

L’uomo – intorno alla mezzanotte - è stato sorpreso dai carabinieri mentre accendeva l’ultima di tre batterie di fuochi d’artificio che erano posizionate in strada.

E' stato appurato che i fuochi erano stati esplosi per festeggiare il compleanno della moglie, pratica chiaramente non consentita con questa modalità in aree densamente urbanizzate.