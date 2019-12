Fuochi di Capodanno proibiti, le ordinanze a Napoli e provincia e gli appelli dagli animalisti

Botti proibiti in diverse parti della Campania, e situazione "a macchia di leopardo" anche nella stessa provincia di Napoli. È la situazione venuta fuori dalle diverse ordinanze emesse dai Comuni.

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, li ha proibiti nella notte di San Silvestro e il primo dell'anno, questo però in un perimetro ristretto della città: non si potranno portare e sparare razzi, petardi e mortaretti in piazza del Plebiscito e nel lungomare di via Caracciolo e nelle zone limitrofe in un raggio di 500 metri (come è stato del resto lo scorso anno), questo perché si tratta di luoghi che saranno affollati per il concerto e le discoteche all'aperto. Dal primo cittadino anche l'invito a festeggiare "con il solo botto dei tappi di spumante", destinando i soldi dei fuochi pirotecnici alla beneficenza.

Invito simile anche a Portici, dove il sindaco Vincenzo Cuomo ha chiesto di non accendere botti. Da lui apposita ordinanza nella quale ne ha vietato la vendita, su tutto il territorio cittadino. Appelli via social anche dal suo corrispoettivo di Ercolano, Ciro Bonajuto. Spicca inoltre, ancora più restrittiva, l'ordinanza del sindaco Casapulla, Renzo Lillo, firmata il 27 dicembre e valida fino fino al 6 gennaio.

C'e' chi, come l'amministrazione di Caserta retta da Carlo Marino, ne ha normato l'uso in un regolamento di polizia urbana approvato il 12 luglio scorso, rendendo permanente il 'no'; e c'e' chi, come

Da registrare, oltre agli appelli degli animalisti, anche quello riportato dagli ornitologi. Diversi uccelli, specie a rischio, sono minacciati dall'esplosione di fuochi artificiali. Al di là di quanto facciano male agli animali domestici, i fuochi pirotecnici hanno effetti negativi sulla fauna selvatica, quasi sempre ignorati e generalmente poco noti al pubblico.