Fuochi d'artificio di notte al Plebiscito. Borrelli: "Sfida alle istituzioni"

C'è chi crede che i fuochi d'artificio sia un segnale in codice della malavita, chi soltanto un segno di inciviltà se fatti esplodere in orari particolari. Ha destato polemiche il post su Facebook del consigliere regionale dei verdi Francesco Borrelli, che ha pubblicato un video che mostra fuochi d'artificio esplosi in piena notte in piazza Plebiscito: “E’ la sfida degli incivili alle istituzioni, un fatto di una gravità esponenziale. Quel video è la rappresentazione più calzante di un dato che denunciamo da molto tempo: maleducazione e delinquenza sono fuori controllo in città. Esistono sacche della popolazione che sono totalmente avulse dalle regole della convivenza civile”.