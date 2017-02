Sull'asse mediano il cimitero dei fuochi della camorra

Più volte durante la settimana da quel punto dell'asse mediano partono intere batterie di fuochi d'artificio. Non si festeggiano ricorrenze o particolari cerimonie ma le vittorie della camorra locale. È quanto è testimoniato dalla serie di cartucce di fuochi d'artificio che vengono lasciate lungo la strada proprio sopra il campo rom di Scampia. Da quel punto i fuochi esplodono in direzione del carcere di Secondigliano in modo da avvisare i detenuti interessati ad avere “notizie” dai clan sul campo. A denunciarlo è il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli che ha più volte trovato le cartucce esplose e ne ha documentato la presenza con delle foto.

«Lungo l’asse mediano, proprio sopra il campo rom di Secondigliano, c’è un vero e proprio cimitero dei fuochi illegali perché proprio in quel punto le famiglie dei camorristi in galera, quando commettono un omicidio o una vendetta per conto dei boss o hanno qualcosa da festeggiare, sparano i botti da quel punto perché è strategico per far sì che i carcerati della casa circondariale di Secondigliano sentano e vedano lo spettacolo».

Un punto strategico ma molto pericoloso per la circolazione delle auto visto la grossa quantità di fumo e di rumore che viene provocato lungo la strada che potrebbe distrarre i guidatori. «Chiediamo che sia rafforzata la vigilanza in quell’area, magari anche aggiungendo videocamere di sorveglianza a quelle già esistente per fermare quest’usanza criminale che, tra l’altro, serve anche per continuare a far tenere un rapporto tra i boss e i delinquenti carcerati e il mondo esterno» la richiesta di Borrelli.