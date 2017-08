Riparte la Funivia del Faito, ma subito arriva lo stop per un guasto tecnico

Ripartita dopo un lungo stop, la funivia del Faito si è subito fermata per un guasto tecnico, ovvero problemi a un rullo nell'ingranaggio. Immediata la decisione di sospendere le corse e il seguente avviso: "Attenzione, il servizio Funivia del Faito è momentaneamente sospeso.

Funivia chiusa per imprevisto problema tecnico. Tempi previsti per la soluzione 24-48 ore. Predisposto servizio sostitutivo automobilistico".

"La sicurezza prima di tutto - ha commentato il presidente dell'azienda Eav, Umberto De Gregorio, su Facebook -.Se c'è solo un piccolo dubbio e se il direttore responsabile dell'esercizio decide di fermare la funivia, la funivia si deve fermare. Comanda lui, lui ha la responsabilità. Capisco tuttavia che l'opinione pubblica resti perplessa. Dopo tanti giorni di prova ed il nulla osta ricevuto dal ministero, il problema dell'usura del 'rullo' non era emerso? Non spetta a me rispondere a questa domanda ma agli ingegneri che tuttavia in Eav sono sempre meno. Dobbiamo assumere, mettere gente nuova, non si cambia il servizio cambiando solo l'amministratore. Dobbiamo cambiare anche qualche dirigente, immettere risorse giovani preparate e motivate. In due anni abbiamo ridotto il numero dei dirigenti da 20 a 15. Qualcuno ancora può andar via ma abbiamo bisogno anche di prendere nuovi dirigenti per la nuova Eav".