Riapre la Funivia del Faito: funzionerà fino a novembre

Sabato 26 agosto riapre la Funivia dei Faito, prima corsa alle ore 8.25. Lo rende noto l'Eav. "Restiamo aperti sino a novembre e l'anno prossimo, essendo stati eseguiti tutti i lavori strutturali, apriamo a marzo. Da Napoli centro in cima al Faito in un'ora con Campania express+funivia", si legge in una nota.

"Eav e Regione Campania hanno fatto uno sforzo eccezionale per recuperare alla attualità un impianto archeologico. Ringraziamo vivamente tutti coloro che hanno lavorato con impegno e dedizione a questo progetto. Abbiamo fatto di tutto per riaprire entro ferragosto ed eravamo pronti ma poi le prove finali hanno dato esito negativo sulla fune di soccorso ed il ministero non ha rilasciato l'autorizzazione. Abbiamo quindi dovuto sostituire la fune di soccorso a ferragosto. Non ci siamo mai fermati un giorno. Finalmente riapriamo, e con fermata del Campania Express a Castellammare", conclude la nota