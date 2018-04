Rientrato l'allarme in Funicolare: si trattava della valigia di un turista

Stop alla funicolare di Montesanto, dalle ore 17.00 per circa un'ora, per un 'allarme bomba'. A farlo scattare il ritrovamento di una valigia davanti all'ingresso di via Morghen.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli artificieri, mentre sul sito Anm veniva segnalato lo stop delle corse.

Il regolare funzionamento della funicolare è ripreso dopo circa un'ora, quando si è risaliti al proprietario della valigia - contenente effetti personali - ovvero un turista che l'aveva lasciata inavvertitamente sul posto.