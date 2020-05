Stop alla Funicolare di Montesanto: "Motivi tecnici". Servizio riprende alle 14.30

"Funicolare Montesanto: il servizio è temporaneamente sospeso per motivi tecnici. Ci scusiamo per il disagio". È con questo messaggio che la pagina ufficiale di Anm ha, intorno alle 13, annunciato un nuovo stop per la linea dopo quelli verificatisi negli scorsi giorni.

Consuete le proteste dell'utenza, già in difficoltà viste le restrizioni dovute all'emergenza sanitaria.

Il servizio, con annuncio da parte dell'azienda sempre attraverso i canali social, è ripreso con prima corsa a partire dalle ore 14.30.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.