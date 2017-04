Funicolare di Mergellina, chiusura per lavori nel pomeriggio di mercoledì

ANM informa che per lavori di manutenzione programmata, mercoledì 12 aprile la funicolare di Mergellina resterà chiusa al pubblico dalle ore 14.30 e le ore 22.00.

In sostituzione sarà attiva la linea occasionale 621 sul seguente percorso: Mergellina, via Caracciolo, Via Orazio, Via Manzoni (fermata funicolare), Via Stazio, Via Orazio, Mergellina.

La prima corsa è programmata alle ore 14,30 sia da Mergellina che da via Manzoni; l'ultima corsa è alle ore 21,50 da Mergellina e alle ore 22,00 da via Manzoni con frequenza di 20'. Le fermate saranno attivate in corrispondenza delle stazioni intermedie della funicolare.