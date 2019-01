Funicolare di Mergellina chiusa per lavori di messa in sicurezza

Chiusura forzata da questa mattina della Funicolare di Mergellina per dei lavori di messa in sicurezza. Sono in corso, infatti, lavori di potatura di alberi presenti lungo il percorso della funicolare.

E' stata attivata la navetta 621 per coprire la tratta.

Aggiornamenti

"Vi informiamo che i lavori di messa in sicurezza degli alberi lungo l'impianto proseguono anche nella mattinata di domani, giovedì 10 gennaio. Resta attiva la navetta 621 a copertura delle cinque fermate. L' Azienda si scusa per il disagio", scrive Anm su Facebook sul proprio profilo ufficiale.