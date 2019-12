Panico nella funicolare di Chiaia, cade cavo sul tetto del vagone

Panico tra i passeggeri (in buona parte turisti) della Funicolare di Chiaia, quando alle 16:00 circa un cavo si è staccato ed è finito, in maniera fragorosa, sul tetto del vagone. La funicolare si è fermata ed è tuttora fuori servizio, come annunciato da Anm. Alcuni passeggeri si sono riparati sotto i sediolini, poi sono stati guidati all'uscita d'emergenza dal vano di guida.

"Pensavo di morire", racconta un testimone. "C'è stato un rumore fortissimo di caduta durante la salita, i passeggeri si sono rifugiati sotto i sediolini, i turisti erano spaventati". Si attende ora il ripristino della normale operatività sulla tratta, che va da Parco Margherita al Vomero, fermando a Corso Vittorio Emanuele e a Palazzolo.