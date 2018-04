Chiusura Funicolare di Chiaia per manutenzione ventennale, parte la raccolta firme

Parte la raccolta firme per scongiurare la paventata chiusura della Funicolare di Chiaia per la manutenzione ventennale.

Sabato 28 aprile, dalle 9,30 alle 13,30 all'esterno della stazione di via Cimarosa, Centro Commerciale Vomero Arenella, Noi ci Siamo e Coordinamento Ass. Insieme per Napoli, saranno presenti con una postazione per la raccolta al fine di scongiurare lo stop della funicolare, di cui usufruiscono in media circa 15000 utenti del trasporto pubblico locale al giorno.

Le associazioni sperano in una proroga, per evitare lo stop da settembre per i successivi nove mesi, come già avvenuto nel 2017 per la Funicolare Centrale.