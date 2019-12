Funicolare e polemiche: dopo i dipendenti in malattia, il guasto

Ancora polemiche sulla Funicolare Centrale. La giornata di ieri doveva vedere il servizio prolungato dall'apertura fino alle 2 della notte appena trascorsa, ma la vicenda dei dipendenti in malattia - stigmatizzata da Anm con un durissimo e dettagliato comunicato già venerdì - ha reso vana la decisione dell'azienda di prorogare le corse.

Non solo: nella giornata di ieri si è anche verificato un improvviso guasto intorno alle 18.20 che ha sottratto ulterirori corse anche al servizio regolare e senza orario prolungato. Lo stop sarebbe stato causato da un guasto al sistema elettronico che controlla apertura e chiusura delle carrozze, ed è stato comunicato mediante un cartello affisso alle stazioni dato che neanche la pagina social dell'azienda - solitamente molto utile in questi casi - era in servizio essendo sabato.