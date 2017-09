Funicolare centrale tra disservizi e proteste: "Criticità fisiologiche"

Si è riunita nelle scorse ore la commissione comunale Trasporti per fare il punto sulla situazione della funicolare centrale dopo gli innumerevoli disservizi che si sono verificati dopo la riapertura del 22 luglio.

Diverse le problematiche illustrate dal consigliere Movimento 5 Stelle Matteo Brambilla: due vizi di esecuzione, quattro difetti nei componenti utilizzati e problemi di regolazione. Chiesti inoltre, come riporta Il Roma, chiarimenti sull'eventuale possibilità di rivalersi sulla ditta esecutrice dei lavori e, per i cittadini danneggiati, il rimborso del biglietto quando gli impianti si fermano.

Per il dirigente di Anm Carlo Ferrentino si tratta di criticità fisiologiche. "Tutte le procedure di messa in servizio dell'impianto sono state seguite pedissequamente, come dimostrato dal nulla osta tecnico rilasciato dalla commissione di collaudo nominata dall'Ufficio speciale per i Trasporti e Impianti Fissi (Ustif)".

Inanto, per il consigliere Lebro (La Città), la vicenda della funicolare centrale è solo l'inizio di un disastro annunciato del quale qualcuno dovrà assumersi le responsabilità.