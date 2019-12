Dipendenti funicolare in congedo o malattia. Si chiude in anticipo

A un anno di distanza, nel periodo natalizio, si ripetono le controverse assenze contemporanee dei dipendenti Anm in servizio nella Funicolare. Questa volta tre dipendenti della Funicolare Centrale, di turno domani - sabato - sera, hanno inviato comunicazione di malattia. Un altro dipendente ha chiesto congedo parentale. Uno dei dipendenti in malattia - secondo quanto riportato dall'azienda in un comunicato - avrebbe in un primo momento chiesto congedo parentale ma fuori tempo massimo, congedo che quindi non gli è stato accordato. Successivamente avrebbe inviato comunicazione di malattia.

Anm comunica che è partita immediata la ricerca di quattro sostituti, tra i 27 dipendenti della funicolare centrale e tra i 77 Fta di tutte le funicolari napoletane: nessuno si è reso disponibile. L'effetto qual è? Domani, sabato 21 dicembre, la funicolare non effettuerà prolungamento notturno fino alle 2:00 (utile a molte persone che trascorrono il sabato sera al centro storico) ma chiuderà alle 22:00.

La nota Anm

"Assistiamo ancora una volta - afferma l'Amministratore Unico Anm Nicola Pascale - a un comportamento indegno. I dipendenti della funicolare, a fronte di un accordo firmato con i sindacati, continuano il loro ostruzionismo che danneggia e offende cittadini e i turisti.

Lavorare in Anm vuol dire avere responsabilità di servizio nei confronti della collettività a cui non si può derogare per personali rivendicazioni. Eppure lo fanno. In questi giorni abbiamo assistito a vicende curiose, a partire dalle richieste da parte dei dipendenti di congedo parentale per sabato e ora sono arrivate anche le comunicazioni di malattia su cui indagheremo in maniera approfondita. Resta il danno gravissimo alla città per la quale parte importante dell’azienda lavora tutti i giorni cercando di migliorare i servizi".

Domani sera sarà invece regolarmente attiva la metropolitana linea 1 fino alle ore 2 della notte.

La replica del sindacato

Riceviamo da Usb Trasporti.

L’USB stigmatizza il comunicato stampa dell’ANM apparso poche ore fa sui principali social e quotidiani locali con il quale si riportano espressioni dell’Amministratore Unico, ing. Nicola Pascale, che denigrano in modo inaccettabile l’attività dei dipendenti dell’Azienda in relazione all’esercizio di loro diritti fondamentali previsti dalla legge e dal contratto collettivo. Tali affermazioni appaiono ancora più gravi atteso che i commenti che sono stati effettuati sulla pagina Facebook di ANM, in calce al detto comunicato, si sostanziano in una serie di gratuite aggressioni verbali ai lavoratori. Si ribadisce, inoltre, che le affermazioni rese, senza peraltro consentire un diritto di replica ai soggetti interessati, oltre che vigliacche, appaiono completamente destituite di fondamento. Infatti, il mancato funzionamento dei mezzi pubblici negli orari indicati nel comunicato, dipende unicamente da disfunzioni organizzative che non sono state in grado di assicurare e gestire adeguati coefficienti di sostituzione dei lavoratori giustificatamente assenti.

“E’ pertanto chiaro – afferma Marco Sansone del Coordinamento Regionale USB - come ancora una volta, invece di provvedere ad assicurare il servizio, si inciti una reazione ostile del pubblico contro i lavoratori che esercitano legittimamente i loro diritti e che non sono stati oggetto di alcun provvedimento disciplinare. Come Organizzazione Sindacale, oltre alle ordinarie azioni di lotta, ci riserviamo di valutare se tali dichiarazioni che espongono i lavoratori ad aggressioni ed a indebite gogne mediatiche, possano integrare gli estremi di una condotta penalmente punibile che si sostanzia nell’illecita istigazione alla violenza ed all’odio nei confronti di tutti i dipendenti ANM”.