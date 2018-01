Va in vacanza la mitica funicolare rossa di Capri

A partire da lunedì 8 Gennaio andrà a riposo fino a marzo il vagoncino rosso della funicolare che da oltre un secolo unisce il centro di Capri e la Piazzetta con Marina Grande e il Porto. L'Amministratore Anna La Rana ha scelto di chiudere di lunedì con un orario comodo e non con l'ultima corsa della domenica per dar modo ai turisti di godere di un'altra giornata di vacanza e contemporaneamente portare benefici all'economia isolana, obiettivo sempre portato avanti dall'Amministratore.



Anche quest'anno durante l'estate migliaia di passeggeri hanno usufruito della funicolare, uno dei mezzi di trasporto più spettacolari d'Europa. La chiusura invernale è stata annunciata dal direttore, l'ingegner Pasquale Santoro. Nei sessanta giorni di chiusura saranno efettuati dei lavori di manutenzione - ma contemporaneamente entrerà in esercizio un autobus sostitutivo. "Puntiamo a una mobilità sostenibile", dichiara l'avvocato La Rana. "Sostituiremo i vecchi motori con altri ad energia rinnovabile".