Funicolari bloccate per malattia dei dipendenti: c'è l'inchiesta

Decine di capiservizio si misero in malattia bloccando il servizio delle funicolari per diversi giorni. Un blocco che paralizzò le linee tra ottobre e novembre. Qualcosa che risultò già all'epoca sospetto e organizzato per fare pressione a livello sindacale. Da adesso c'è un'inchiesta della procura di Napoli che ha aperto un fascicolo per vederci chiaro su quella vicenda. A cui vanno aggiunte altre segnalazioni effettuate direttamente dai vertici e dai dipendenti dell'Anm.

Collaborazione Anm-procura

Un fascicolo arricchito grazie alla collaborazione tra azienda e procura volta a bloccare qualsiasi tipo di abuso ai danni del servizio ai cittadini. Potrebbero profilarsi ipotesi di reato come l'interruzione di servizio pubblico e truffa ma al momento è troppo presto per avanzarne e l'inchiesta è ancora nella fase di acquisizione degli atti.