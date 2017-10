Maxi sequestro di funghi cinesi: si trattava di "pholiota mutabilis nameko"

Il Nucleo antifrodi carabinieri di Salerno, in collaborazione con personale dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi di Bari, ha sequestrato 1.770 kg di funghi confezionati dopo i controlli effettuati nelle province di Napoli e Foggia.

I falsi funghi chiodini erano venduti in barattoli di latta e in vasetti di vetro, anche se in realtà si trattava della varietà "pholiota mutabilis nameko", di origine cinese.

Sequestrati anche 4.300 ettolitri di vino bianco per un valore di 500.000 euro e 6.500 etichette. I prodotti, una volta immessi sul mercato, avrebbero potuto arrecare gravi danni ai consumatori.