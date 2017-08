Folla ai funerali delle vittime del terremoto di Ischia

Grande affluenza al palazzetto dello sport di Ischia dove si stanno celebrando i funerali delle due vittime del terremoto di Ischia di lunedì sera. Le salme di Lina Balestrieri e Marilena Romanini sono state portate all'interno del palasport “Federica Taglialatela” ischitano dove ad attenderle c'erano centinaia di persone. A celebrare il rito è il monsignor Pietro Lagnese, vescovo di Ischia.

Diversi i rappresentanti istituzionali presenti al rito. Per il governo c'è il ministro dell'Interno, Marco Minniti insieme al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Vivo il ricordo di entrambi le vittime. In particolare Lina Balestrieri era molto ben voluta dalla comunità parrocchiale di Casamicciola. Per circa vent'anni aveva svolto anche il ruolo di catechista e il destino le ha tolto la vita proprio di ritorno da una veglia di preghiera.

Marilena Romanini, 65 anni, nata a Brescia, ma residente a Monte San Giusto, a pochi passi da Macerata, si era trasferita da cinque anni sull'isola verde. Nel momento del terremoto era ospite presso l'abitazione di un'amica in via Serrato.