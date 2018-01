Melito, al funerale di Valerio sfilano i motociclisti

Commozione a Melito per i funerali del 40enne Valerio Galliano, conosciuto come il 'gigante buono' in paese. Era un appassionato di moto, un 'biker' che amava girare l'Italia a bordo della sua motocicletta. Valerio è morto venerdì scorso dopo due mesi di coma in cui era precipitato a seguito di un gravissimo incidente stradale. Questa mattina amici e parenti lo hanno ricordato a Melito: ai funerali hanno partecipato molti motoamatori provenienti da tutta la regione. Le moto hanno sfilato per il centro di Melito rendendo omaggio a Valerio. Tra le tante associazioni, hanno partecipato il Free Moto Club Napoli e il Vespa Club Giugliano.



Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che continuano a essere pubblicati in questi minuti dagli amici. Valerio era un uomo amato da tutti.